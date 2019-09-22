وفد ايزيدي في ضيافة مجلس محافظة نينوى ومحافظها

2019/09/22 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ نينوى زار وفد ايزيدي مكون من قيادات التحالف الأيزيدي، محافظ نينوى منصور المرعيد في مقر عمله في مركز المحافظة الموصل لبحث أوضاع المناطق الأيزيدية في المحافظة الواقعة شمال العراق.وقال المكتب الاعلامي للتحالف الايزيدي في بيان صحفي تلقت ايزيدي نسخة منه انه “بعد يوم واحد من اعلان التحالف الايزيدي عن اكتمال …

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