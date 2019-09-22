التعليم العالي تحدد موعد دوام طلبة الجامعات

2019/09/22 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدء الدوام الرسمي في كليات ومعاهد الجامعات العراقية كافة (حكومي واهلي).وذكرت الوزارة في بيان، انها حددت موعد بدء الدوام الرسمي في كليات ومعاهد الجامعات العراقية كافة (الاهلية والحكومية) وللدراستين الصباحية والمسائية وذلك يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٩/١٠/١.

واضافت سيبدأ تسجيل الحضور والغياب ابتداءاً من التاريخ اعلاه.

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