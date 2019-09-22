التعليم العالي تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات

2019/09/22 | 18:40

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، عن تحديد موعدٍ لبدء الدوام الرسمي في كليات ومع...

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