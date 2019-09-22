الاتحاد الوطني يكشف عن وجود 15 مقرا للاستخبارات التركية في اربيل ودهوك

2019/09/22 | 18:40

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بغداد:سومر نيوز

كشف مصدر قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، عن وجود أكثر من 15 مقرا للاستخبارات التركية...

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