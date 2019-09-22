2019/09/22 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة بغداد: مديريات التربية تعلن نتائج المقبولين للتعيين للوظائف التربوية والإدارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/22 | 18:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد: مديريات التربية تعلن نتائج المقبولين للتعيين للوظائف التربوية والإدارية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بغداد: مديريات التربية تعلن نتائج المقبولين للتعيين للوظائف التربوية والإدارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).