العلاقات الخارجية النيابية تعقد اجتماعاً لتشريع حزمة من القوانين

2019/09/22 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، اليوم الاحد، خلال اجتماعها عددا من المواضيع والقضايا المتعلقة بعملها بهدف الاسراع بتشريع حزمة القوانين المهمة.

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