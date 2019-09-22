بيان هام من المتحدث العسكري المصري

2019/09/22 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أصدر المتحدث العسكري المصري، اليوم الأحد، بيانا هاما بشأن تداول المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، إنه "في إطار

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