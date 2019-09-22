الجبهة العربية الموحدة تهدد بتظاهرات واعتصامات في حال اخلاء مقر العمليات في كركوك

2019/09/22 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت الجبهة العربية الموحدة برئاسة الشيخ وصفي العاصي بتنظيم تظاهرات واعتصامات في حال اخلاء المقر المتقدم للعمليات في كركوك .وقالت في بيان لها ,تشعر الجبهة العربية الموحدة بالاسف حول صدور قرار بأخلاء مقر العمليات المتقدم في كركوك والذي كان يشغله الحزب الديمقراطي الكردستاني قبل فرض القانون ,مما يعتبر سابقة خطيرة حيث يتم إخلاء مقر […]

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