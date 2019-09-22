“بالصور” استمتع برحلة مكيفة في شوارع بغداد.. سائق باص يوفر للركاب “ماء وشاي وانترنت” مجانا!

2019/09/22 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أوجد سائق باص صغير في بغداد أجواء مختلفة داخل مركبته المكيفة في التفاتة ربما هي الاولى، في مسعى منه لتعديل مزاج الراكب الذي يستقل سيارته للوصول الى مكان عمله او سكته.حيث ادخل سائق الباص خدمات الماء والشاي والانترنت مجانا من خلال وضع خزان صغير نصفه ماء والاخر شاي والى جانبه اكواب […]

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