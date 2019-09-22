2019/09/22 | 18:52

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الأمن والدفاع : سنقدم توصيات رسميـة في جلسـة الأثنين بشأن الخروقات الأمنية

الاحد

22

أيلول

2019 :

06:46 pm

16

اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية انها شخصت الخلل في الخروقات

الامنية التي ادت الى حادثة الانفجار الارهابي في سيطرة كربلاء مؤكدة

ان توصياتها ستعرض رسمياً في جلسة البرلمان الاثنين. رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر أوضح أن لجنته استضافت قائد عمليات

الفرات الاوسط وقائد شرطة كربلاء ومسؤولين امنيين من الوزارات

والاجهزة الاستخبارية ، وفيما اشاد بجهود الاجهزة الامنية على رد

الفعل السريع في القبض على الجناة ، أشار إلى وجود ضعف في الجهد

الاستخباري وعدم وجود الكاميرات الحرارية .

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