2019/09/22 | 18:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #شوقية_عروق_منصور لأول مرة أحضر وأشاهد " مهرجان العنب الفلسطيني " والذي اقيم هذه المرة في ساحة بلدية حلحول تحت شعار " الشهد في عنب الخليل " .
وحلحول مدينة فلسطينية تقع في جنوب الضفة الغربية على بُعد 5 كيلومترات شمال الخليل، وعلى الرغم من الازدحام وكثرة زوار المهرجان ودرجة الحرارة العالية التي تجعل العرق يتصبب من كل المسامات ، إلا أن الإحساس بأن زمن الحصرم العربي قد تحول هنا الى زمن الثقة والقوة والإصرار .
ن......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#شوقية عروق منصور - يا عنب الخليل كن سماً على المحتل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وحلحول مدينة فلسطينية تقع في جنوب الضفة الغربية على بُعد 5 كيلومترات شمال الخليل، وعلى الرغم من الازدحام وكثرة زوار المهرجان ودرجة الحرارة العالية التي تجعل العرق يتصبب من كل المسامات ، إلا أن الإحساس بأن زمن الحصرم العربي قد تحول هنا الى زمن الثقة والقوة والإصرار .
ن......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#شوقية عروق منصور - يا عنب الخليل كن سماً على المحتل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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