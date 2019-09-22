شوقية عروق منصور - يا عنب الخليل كن سماً على المحتل

2019/09/22 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شوقية_عروق_منصور لأول مرة أحضر وأشاهد " مهرجان العنب الفلسطيني " والذي اقيم هذه المرة في ساحة بلدية حلحول تحت شعار " الشهد في عنب الخليل " .وحلحول مدينة فلسطينية تقع في جنوب الضفة الغربية على بُعد 5 كيلومترات شمال الخليل، وعلى الرغم من الازدحام وكثرة زوار المهرجان ودرجة الحرارة العالية التي تجعل العرق يتصبب من كل المسامات ، إلا أن الإحساس بأن زمن الحصرم العربي قد تحول هنا الى زمن الثقة والقوة والإصرار .ن......

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