مكافحة المتفجرات في الحشد تفتتح الدورة الـ21 لتطوير مهارات المقاتلين

2019/09/22 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، الدورة الـ21 لتطوير مهارات المقاتلين في المعالجة والتفكيك.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي افتتحت الدورة الـ21 لتطوير مهارات المقاتلين في المعالجة والتفكيك ولمدة 15 يوما.وأضاف، أن الدورة تضمنت شرح انواع العبوات وكيفية معالجتها في الاراضي

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