“بالصور” أحدث اطلالة للرمادي ليلا.. “القدوة” الاولى في الاعمار

2019/09/22 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق عادت الحياة سريعا الى مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار بعد ان دمر داعش والعمليات العسكرية 80% من بناها التحتية بحسب احصائية اممية في حينها.وبفعل عمليات الاعمار بات العمران واضحا على شوارع المدينة حيث يمكن القول بأنها اصبحت “القدوة” الاولى بين المناطق المدمرة في مختلف المحافظات التي استعادت وضعها الطبيعي وجمال صورتها.[…]

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