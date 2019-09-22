صالح يلتقي بومبيو في نيويورك ويعقد قمة ثلاثية

2019/09/22 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

التقى

رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على

هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال المكتب الإعلامي لصالح في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن الأخير “استهل لقاءاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بلقاء وزير الخارجية الأمريكي (مايك بومبيو)”.

وعقد

رئيس الجمهورية، وفق البيان “قمة ثلاثية عراقية، أردنية، مصرية”، هناك.

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