الفيفا يعلن السماح للنساء بدخول الملاعب في إيران

2019/09/22 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم {فيفا}، جياني إنفانتينو، أن إيران ستسمح للمشجعات النساء بحضور المباريات التي ستلعب على أرضها ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العامل 2022.ويتواجه المنتخب الإيراني مع كمبوديا في ملعب آزادي بطهران في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل وعلق إنفانتينو في مؤتمر صحفي: “حصلنا على تأكيد من السلطات الإيرانية بأنه سيسمح لهن بحضور

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