الإمارات تشهد أول عملية جراحية لتصحيح اعوجاج العمود الفقري باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد

2019/09/22 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



في سابقة هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات، خضعت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا مصابة بالجنف (انحراف العمود الفقري) مجهول السبب للمراهقين بنسبة 60 درجة، إلى عملية جراحية ناجحة بقيادة الدكتور شريف السيد، استشاري جراحة العمود الفقري في مستشفى الزهراء بالشارقة، تم فيها استخدام نموذج عمود فقري ثلاثي الأبعاد تمت طباعته خصيصاً لحالة المريضة لضمان دقة ونجاح العملية.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها الدولة هذا الإنجاز عبر فريق عمل طبي جماعي متكامل.

وكانت المريضة قد طلبت المشورة الطبية عندما لاحظت اختلافاً وعدم تماثل بين وركيها.



وبعد إجراء العديد من الاختبارات والفحوصات السريرية، أُجري تصوير مقطعي للعمود الفقري وتم إرساله عبر الكمبيوتر إلى مختبر في الولايات المتحدة، وهو المعمل الذي من خلاله تمت طباعة نموذج من عمود الفتاة الفقري باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، وعمل مسمار لولبي عبر استخدام ذِراعُ تِثْبيت آلي خلال العملية للتأكد من دقة وضعية المسمار بنسبة 100%.

وقال براسانت مانغات، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة إن إم سي للرعاية الصحية: “نحن ملتزمون بخدمة المجتمعات التي نعمل بها من خلال توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية وأكثرها تقدما.



نحن نتبنى نهجا شاملا يقوم على توفير رعاية طبية متكاملة للمريض عبر مستويات استثنائية من الرعاية والاعتماد على أحدث مفاهيم الجودة والابتكار.



نحن سعداء بالنجاح الذي حققه خبيرنا الجراح وما حققه من نتائج باهرة مع المريض لاسيما وأن العملية كانت معقدة للغاية.”

وفي حديثه عن هذا الإنجاز الطبي غير المسبوق، قال الدكتور شريف: “جراحة الجنف معقدة للغاية، ونحن سعداء لأننا تمكنا من استخدام أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية لإجراء العملية بشكل آمن وفعّال.



لقد خرجت المريض بعد ست ليالٍ دون أي مضاعفات.



وسيواصل الفريق الطبي مراقبتها ومتابعتها للتأكد من أن عمودها الفقري يعمل بشكل طبيعي وحصلت عملية الدمج للفقرات بالفعل”.

وأكد شريف أن الفتاة ستحتاج إلى الامتناع عن ممارسة الرياضة لمدة عام، غير أنها ستكون قادرة على ممارسة حياتها بشكل طبيعي للغاية.



وقال: “ينتظرها مستقبل مشرق، وستكون قادرة على العودة إلى معظم الأنشطة اليومية بعد ستة إلى ثمانية أسابيع”.

وتابع: “لقد أثبتت هذه الحالة أن مستشفى الزهراء في الشارقة – والإمارات العربية المتحدة ككل – يتميّز بالعمل الجماعي ويتبوأ مركز الصدارة في مجال الابتكار”.

ما هو الجنف مجهول السبب لدى المراهقين؟

الجنف هو انحناء غير طبيعي للعمود الفقري، وهو أمر شائع، حيث يؤثر على حوالي 3% من السكان.



ومع وجود انحناء بحجم الحالة التي تصدى إليها الدكتور شريف، فإنه من المحتمل بنسبة 70% أن يزداد حجم الانحناء، ومن ثم فإن ثمة حاجة إلى تصحيحه وإحداث دمج للفقرات باستخدام دعامات عبارة عن براغي عنيق وقضبان تيتانيوم.

ويعد الجنف مجهول السبب لدى المراهقين هو النوع الأكثر شيوعًا للجنف، ويعرف اختصاراً باسم “إيه آي إس”.



ويطلق عليه هذا الاسم لأنه يتطور عادة بين سن الـ10 أعوام و15 عاماً، وهو مجهول السبب لأننا لسنا متأكدين تماماً من أسبابه.



والجنف بشكل عام يعني انحناءً ثلاثي الأبعاد للعمود الفقري وهو أكثر شيوعاً بين الفتيات.

قد يتسبب الجنف في حدوث تشوه واضح في الظهر، أو عدم تناسق بين الوركين، أو الكتفين، أو تَحَدُّبٌ في الظَّهْر؛ (يُلاحظ بشكل بارز عند الانحناء للأمام).



في بعض الأحيان يكون الانحناء واضحًا جدًا وأحياناً بالكاد يكون ملحوظًا.



ومن المعروف أن انحناءات المُصَابٌ بِالجَنَف يمكن أن تكبر خلال فترات نمو الشخص.



ومع توقف فترة النمو يتوقف خطر زيادة الانحناء.

ويتم اللجوء إلى خيار الجراحة في الحالات التي يتواصل فيها الانحناء أو يبلغ درجات متقدمة تتجاوز 40-50 درجة، وهنا يتوقف الأمر على الجزء المتأثر من العمود الفقري.



ويشار في هذا الصدد إلى أن شخصاً واحداً من كل أربعة مصابين بالجنف يحتاج إلى إجراء عملية جراحية.

*المصدر: “ايتوس واير“

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