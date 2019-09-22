2019/09/22 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اكد مصدر صحفي، اليوم الاحد، تقديم الكاتب والصحفي طارق حسين استقالته لمجلس النقابة الوطنية للصحفيين متنازلاً عن عضويته في مجلس النقابة لأحد الاعضاء الاحتياط.وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان “استقالة حسين التي لم يعلن عن أسبابها جاءت بعد سلسلة استقالات شهدها مجلس النقابة والهيئة العامة للنقابة قبل أكثر من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقابة الوطنية للصحفيين..



انسحابات تلو الاخرى وكالة خطوة برس.

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