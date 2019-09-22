اسماء الفائزين بقرعة تعيينات التربية “معلم” على ملاك الكرخ الثالثة

2019/09/22 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة صدى الاعلام اسماء الفائزين بقرعة التعيينات بعنوان {معلم} على ملاك تربية الكرخ الثالثة.اضغط هنا للاسماء …

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