منتخبنا للناشئين يفوز على قيرغيزستان بثلاثة اهداف دون رد في تصفيات اسيا

2019/09/22 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز منتخبنا للناشئين على قيرغيزستان بثلاثة اهداف دون رد في تصفيات اسيا بقيرغيزستان .وينتظر نتائج المجاميع الاخرى ليحسم تأهله من عدمه بعد أن حل ثانيا في المجموعة بعد المتصدر الاماراتي./انتهى

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