2019/09/22 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد، وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، وحضر قمة ثلاثية جمعته مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يلتقي بومبيو ويعقد قمة مع السيسي والملك عبد الله) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يلتقي بومبيو ويعقد قمة مع السيسي والملك عبد الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).