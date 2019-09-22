2019/09/22 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات شرق الانبار للحشد ينفي استهداف موقع للحشد قرب بحيرة الثرثار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات شرق الانبار للحشد ينفي استهداف موقع للحشد قرب بحيرة الثرثار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).