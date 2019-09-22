مجلس واسط: المزايدات السياسية سبب في ايقاف العمل بمشروع مطار الكوت

2019/09/22 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف مجلس محافظة واسط، اليوم الاحد، عن مصير مطار الكوت الذي وُضِع حجره الأساس في نيسان 2017.

وقال عضو المجلس صاحب الكليباوي في تصريح

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