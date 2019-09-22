بينهم محكوم بالاعدام.. اعتقال ستة مطلوبين شمال ذي قار

2019/09/22 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار

اعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاحد، عن اعتقال محكوم بالإعدام غيابيا وخمسة اخرين مطلوبين بقضايا التهديد شمال المحافظة.

وذكر اعلام القيادة في

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