توزيع كهرباء النجف تعلن اطفاء خطي انتاج للطاقة لغرض الصيانة والمناطق التالية سوف تتأثر ..

2019/09/22 | 19:52

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وقال اعلام الفرع في بيان له، انه "نود اعلامكم بقيام شبكة نقل الطاقة الكهربائيه في النجف الاشرف بأطفاء خطي (نجف ثانوية-نجف غازيه) رقم1+2 132KVفي آن واحد لمحطة النجف القديمة ليومين متتالين، واعتبارا2019/9/23 ولمدة ثلاث ساعات من الساعة 600-900 وذلك لغسل كافة ابراج الخط واستبدال السلك طور R".

واضاف "وبذلك ستتأثر المناطق التالية: المعلمين، حي الامام المهدي ، المثنى ،السعد، شريط ميسان ، جزء من مناطق الجديدات، ومشروع الماء ،جزء من منطقة الرضوية، خان المخضر،الجبل،الرابطه، حي السواق، جزء من المهندسين، جزء من حي الغري،الامير ،الاسكان والاشتراكي، الزهراء".

انتهى .ا.ع

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