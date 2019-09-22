2019/09/22 | 19:52

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"مرقد ديني" يعلن البدء بمشروع خدمي للزائرين في كربلاء

كربلاء -

كلمة

أعلنت العتبة العباسية، يوم الأحد، عن بدئها بإنشاء مجمع

صحي خدمي متكامل في المدينة القديمة التي يقع فيها مرقدي الإمام

الحسين وأخيه العباس بكربلاء.

وقال رئيسُ قسم المشاريع الهندسيّة في العتبة ضياء الصائغ، "إنّ

المشروع جاء من أجل الارتقاء بخدمة زائري مرقدَيْ الإمام الحسين

وأخيه أبي الفضل العبّاس (عليهما السلام) وتقديم كلّ ما هو أفضل".

وأضاف أن "المشروع بتمويلٍ من أحد المتبرّعين، وبتنفيذٍ من قِبل

شركة الطباق للمقاولات العامّة المحدودة (...) ولا يتقاطع مع أيّ

مشروعٍ يُقام ضمن مشاريع التوسعة التي ستشهدها العتبةُ المقدّسة

مستقبلاً".

وأشار الصائع إلى أن المساحة "تبلغ (1500 متر مربّع) ويضمّ (200)

وحدة صحيّة مناصفةً بين الرجال والنساء وتقع تحت سطح الأرض، مع

استثمار مساحتها الفوقيّة الى مساحات خضراء ونافورات ماء بمساحةٍ

تقدّر بـ(656 متراً مربّعاً)".

وأكد المسؤول في العتبة العباسية أن المشروع "زوّد بأماكن خاصّة

بذوي الاحتياجات الخاصّة والعجزة، وقد تمّ تجهيز المشروع بمنظومات

متكاملة تتلاءم وطبيعته من المضخّات ومحطّات الرفع وسخّانات المياه

والمبادلات الحرارية وخزّانات المياه وغرف السيطرة والإدارة

والمخازن، إضافةً لمنظومة حديثة ومتطوّرة لتبديل الهواء وتنقيح

أجواء المجمّع، وأماكن للوضوء وأخرى لشرب الماء، ومنظومة صرف صحّي

ونظام إنارة متكامل، ومنظومة مانعة للصواعق إضافةً الى نظام التأريض

ونظام التكييف والتدفئة".

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