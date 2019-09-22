2019/09/22 | 19:53

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برسبوليس يتغلب على غريمه التقليدي استقلال في دربي طهران بهدف دون رد (فيديو)

الاحد

22

أيلول

2019 :

07:40 pm

16

فريق برسبوليس يتغلب على غريمه التقليدي استقلال في دربي العاصمة

الإيرانية طهران بهدف دون رد

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