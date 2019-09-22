بمشاركة 31 شركة.. افتتاح معرض تجهيز المواكب الحسينية

2019/09/22 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح في كربلاء المقدسة، اليوم الاحد، معرض تجهيز المواكب الحسينية الأول علئ أرض معرض كربلاء بمشاركة 31 شركة من عدة دول لعرض كل جديد يدخل في استهلاك المواكب وبأسعار مدعومة.وقال مدير المعرض ميسر الحكيم انه "جاء افتتاح معرض مواكب الأربعين لخدمة المواكب الحسينية وزوار كربلاء المقدسة، وعرضت نماذج للمواد التي تحتاجها المواكب وتم تهيئة الشركات من خارج العراق للاستفادة من تخفيض الأسعار وكذلك الاستفادة من خبرات الشركات".

واضاف "اغلب المواد المعروضة هي مواد تنظيف ومواد غذائية وأواني الطبخ والمفروشات ومنشورات الزخرفة والمطبوعة".

فيما بين مسؤل المواكب في كربلاء إياد نعمة بانه "كون المحافظة مقبلة على زيارة مليونية وهي زيارة الأربعين، لذا من الضروري تطوير المواكب والخدمات المقدمة فهذا المعرض سوف يساعدنا كثير"، موكدا "كنا نتمنا أن يكون اعتمادنا على المنتج الوطني لكن للأسف المنتج الوطني لا يلبي الطموح".

يذكر أن المعرض لم يقتصر على توفير المنتجات بل شمل تثقيف أصحاب المواكب بشأن تترشيد استهلاك الكهرباء والماء والحفاظ على الممتلكات كون المحافظة تستقبل مئات المواكب في هذه الزيارة".

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