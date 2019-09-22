ديلي ميل تبرز التصدي العالمي لحارس مصري

2019/09/22 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} سلطت جريدة ديلي ميل البريطانية الضوء على التصدي العالمي لمحمود جاد حارس فريق مرمى انبي، خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز.

وقام جاد بتصدي خرافي خلال لقاء فريقه أمام بيراميدز بالجولة الأولى للدوري المصري الممتاز أمس السبت، حينما كانت تشير النتيجة إلى تأخر فريقه بهدف نظيف.ويعتبر جاد من الخامات المبشرة في مركز حراسة المرمى بالكرة المصرية، حيث يبلغ اللاعب عامه الـ 21 ويشارك مع انبي في الممتاز للمرة الأولى.وكان انبي قد خسر برباعية نظيفة في مستهل مشواره بالمسابقة المصرية.وعلقت الصحيفة عبر حسابها بتويتر:”حارس مذهل في مصر”.انتهى

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