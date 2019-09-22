2019/09/22 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن اكتشاف 410 حالات فساد اداري ومالي في دوائر ومفاصل الوزارة المختلفة خلال شهر آب المنصرم من العام الجاري 2019.وقال المكتب في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “التقرير الشهري الذي أصدره المفتش العام للوزارة أظهر أن ملاكات مديرية التفتيش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية الداخلية تكتشف 410 حالات فساد اداري ومالي خلال شهر آب المنصرم وكالة خطوة برس.

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