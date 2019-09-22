2019/09/22 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد وبشدة العملية الإرهابية التي طالت أرواح المدنيين الإبرياء في مدخل محافظة كربلاء مساء الجمعة الماضية أثر تفجير إرهابي بعبوة ناسفة داخل حافلة ركاب وأدى الى وقوع 15 شهيد وإصابة عدد من الجرحى، وقدم سيادته خالص العزاء وصادق المواساة لعوائل وذوي الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير الحداد يدين التفجير الإرهابي في كربلاء ويدعو الى مراجعة الملف الأمني وتقييم أداء القوات الأمنية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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