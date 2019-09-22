فضل شاكر يطرح أحدث أغنياته على اليوتيوب

2019/09/22 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..طرح النجم اللبناني فضل شاكر، حصرياً عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، أحدث أعماله الغنائية، أغنية “يا ترى”.

قدم فضل شاكر بأغنية “يا ترى” اللهجة اللبنانية بعد غياب سنوات عن الأغنية اللبنانية، وجاءت بقالب رومنسي كما عود جمهوره في الوطن العربي.

وحققت أغنية “يا ترى” بأقل من 24 ساعة أكثر من 220 ألف مشاهدة عبر قناته على اليوتيوب، وتداولها جمهوره عبر مختلف شبكات مواقع التواصل الإجتماعي.

أغنية “يا ترى” من كلمات أحمد ماضي والحان زياد يوسف وتوزيع زاهر ديب.

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