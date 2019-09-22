مدرب مانشستر يونايتد يحسم مصير الفرنسي بول بوغبا

2019/09/22 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسم النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي ، مصير النجم الفرنسي بول بوغبا، في ظل الرغبة المستمرة من ريال مدريد الإسباني للحصول على خدماته.

وقال سولشاير، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”صن“ البريطانية، إن بوغبا لن يرحل عن مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري، ردًّا على تقارير أشارت إلى رغبة ريـال مدريد في التعاقد مع اللاعب الفرنسي الدولي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تعثر ضمه في الميركاتو الصيفي الأخير.

وسخر سولشاير من محاولات ريـال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز لضم بوغبا، بقوله: ”أنا لا أستمع إلى رئيس ريـال مدريد، ولست قلقًا على الإطلاق من مستقبل بوغبا، هو لن يرحل إلى أي مكان، لأنه سعيد معنا ونحن نريد بقاءَه ولن نفرط فيه“.

وتابع المدرب النرويجي: ”حسنًا، إذا أراد ريـال مدريد ضم بوغبا مرة أخرى فإن موقفنا لن يتغير، وسنفعل كما حدث في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، هم يريدون اللاعب، ومانشستر يونايتد لن يبيعه، الأمر سهل للغاية“.

ومضى يقول: ”شاهدت مباراة ريـال مدريد وباريس سان جيرمان، لقد تعرضوا لهزيمة كبيرة، وفي الوقت ذاته فإن بوغبا ليس للبيع، وهو يعمل معنا بكل جدية“.

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