2019/09/22 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل نادي القوة الجوية على الرخصة الآسيوية بعد استيفاء كافة المعايير واللوائح اللازمة لمنح الرخصة الآسيوية.وقال مدير ادارة النادي كامل طعمة درباش في بيان للنادي، انه “تم أنجاز كل الشروط واللوائح الخاصة بالتراخيص والاستمرار بالعمل من اجل إكمال كل ما يخص لجنة التراخيص”.وأشار إلى أن “النادي وفر وعمل جاهدا للإسراع في الحصول وتطبيق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نادي القوة الجوية يحصل على الرخصة الآسيوية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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