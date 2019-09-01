2019/09/22 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zukuU8qROZM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ليش؟ .. ذي قار / شارع النيل - 2019/9/22) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ليش؟ .. ذي قار / شارع النيل - 2019/9/22) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).