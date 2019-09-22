الموارد المائية:امتلاء سد حديثة والحبانية والخزين المائي تجاوز الـ50 مليار متر مكعب

2019/09/22 | 20:16

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت وزارة الموارد المائية، الأحد، عن امتلاء سد حديثة بالكامل وقرب امتلاء الحبانية، مبينة ان الخزين ال...

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