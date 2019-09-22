2019/09/22 | 20:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الخدمات النيابية: الحكومة أعطت الشرعية بتوسع العشوائيات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
حملت لجنة الخدمات النيابية، الأحد، الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية مسؤولية توسع العشوائيات في عموم ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الخدمات النيابية: الحكومة أعطت الشرعية بتوسع العشوائيات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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