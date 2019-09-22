الخدمات النيابية: الحكومة أعطت الشرعية بتوسع العشوائيات

2019/09/22 | 20:16

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بغداد:سومر نيوز

حملت لجنة الخدمات النيابية، الأحد، الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية مسؤولية توسع العشوائيات في عموم ...

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