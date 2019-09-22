2019/09/22 | 20:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النقابة الوطنية للصحفيين.. انسحابات تلو الاخرى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اكد مصدر صحفي اليوم، الاحد، تقديم الكاتب والصحفي طارق حسين استقالته لمجلس النقابة الوطنية للصحفيين متن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النقابة الوطنية للصحفيين.. انسحابات تلو الاخرى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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