النقابة الوطنية للصحفيين.. انسحابات تلو الاخرى

2019/09/22 | 20:16

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بغداد:سومر نيوز

اكد مصدر صحفي اليوم، الاحد، تقديم الكاتب والصحفي طارق حسين استقالته لمجلس النقابة الوطنية للصحفيين متن...

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