“حلف الفضول” يستعد لدخول الانتخابات المرتقبة

2019/09/22 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادكشف الأمينُ العام لحزب أحرار الفرات عبد الله عطا الله الجغيفي، الأحد، عن تشكيل تحالف حزبي باسم (حلف الفضول) للدخول في انتخابات مجلس المحافظات المرتقبة .وقال الجغيفي لـ”كلكامش برس”، إن” التحالف برئاسة رافع عبد الكريم الفهداوي ويضم سبع أحزاب جديدة ليس لها يد في السلطة وهي حزب الأخيار وجبهة إنقاذ العراق وحركة أحرار الفرات وحزب الإرادة الشعبية وحزب باب العرب وحزب سور العراق”وأضاف الجغيفي أن “الهدف من هذا التحالف هو محاربة الفاسدين من أحزاب سلطة الحكومة المحلية والنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي في الأنبار إضافة إلى مشروع استحداث محافظة الغربية الذي يعد أهم الغايات التي ننظر إليها في المستقبل ”مشيرا إلى أنه ” تمت المصادقة على تحالف الفضول في مفوضية الانتخابات وسنعلن قريبا عن آليات ومشاريع عمل التحالف في وسائل الإعلام”وتابع قائلًا إنّ” وجود مجلس محافظة الأنبار الحالي غير شرعي بسبب نفاذ المدة القانونية لعمله”.وطالب الجغيفي “القضاء الأعلى بفتح تحقيق مع بعض مسؤولي حكومة الأنبار لتورطهم بملفات فساد واشتراكهم في تدمير المحافظة من خلال سوء إدارتهم التي تسببت بدخول داعش إلى مدن الأنبار”.

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