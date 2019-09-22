بسلة واحدة.. ثلاث لجان تحقيقة حول نفط الاقليم وبحث مجموعة قوانين

2019/09/22 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث اعضاء لجنة النفط والطاقة ، الأحد، في وزارة النفط حسم قانوني النفط والغاز وشركة النفط الوطنية وتسهيل عمل اللجان التحقيقية التي شكلتها اللجنة حول ملف صادرات نفط الإقليم

وذكر بيان للجنة تلقته “كلكامش برس”، أن ” اللجنة واستهلت الزيارة بلقاء وكلاء الوزارة، وتم خلال اللقاء مناقشة تشكيل اللجنة لثلاث لجان لتقصي الحقائق بشأن صادرات نفط الإقليم وعقود شركتي كار وقيوان وبشأن عقد شركة البرهم بشأن هدرجة النفثا في كركوك، حيث طلب السيد رئيس اللجنة من السادة الوكلاء إبداء التعاون الكامل مع هذه اللجان التحقيقية من أجل الإسراع في تقديم تقاريرها النهائية إلى اللجنة لاتخاذ موقف رسمي منها”.

وأضاف البيان أن “اللجنة ناقشت قانوني النفط والغاز وشركة النفط الوطنية، وضرورة اسراع وزارة النفط في إكمال التعديلات على القانونين من أجل تشريعها في مجلس النواب نظرا لاهميتهما في حسم الخلافات القائمة بشأن تصدير النفط وكذلك حماية الثروة النفطية باعتبارها ملك لجميع أبناء الشعب العراقي دون تمييز”.

وأشار البيان إلى أن “اللجنة ناقشت قضية العقود المبرمة من قبل الوزارة مع عدد من الشركات النفطية، حيث توجد هناك ملاحظات واستفسارات وعلامات استفهام بشأن عقود شركتي كار وقيوان وشركة البرهم المستثمرة في هدرجة النفثا وتحسين البنزين في محافظة كركوك”.

وتابع البيان “التقت اللجنة سرمد حسين عبد الله المفتش العام للوزارة وبحثت معه ضرورة تفعيل الدور الرقابي والتفتيشي لمكتب المفتش العام في تدقيق أداء الدوائر والشركات التابعة للوزارة بشكل مهني وحضاري بعيدا عن اساليب اَلتي تفزع الموظفين وتؤثر على تفاعلهم وتشجيعهم على التعاون مع مكتبه من أجل ضمان عدم حصول أي خروقات مالية أو فنية تتسبب في إهدار المال العام”، لافتًا إلى “مناقشة اللجنة مع المفتش العام موضوع الغرامات والاستحقاقات المتعلقة بذمة شركتي كار وقيوان والذي تقدر ب ١٣٥ مليون دولار وطلب هيئة النزاهة من مفتش عام الوزارة اعادة التحقيق بهذا الامر”.

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