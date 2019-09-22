مفتشية الداخلية تكتشف 410 حالات فساد اداري ومالي في الوزارة خلال شهر

2019/09/22 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية ،اليوم الاحد، كشفه ل 410 حالة فساد مالي واداري وتزوير في الدوائر والمفاصل التابعة لوزارة الداخلية منذ شهر اب من العام الجاري.

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