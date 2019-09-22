مفوضية حقوق الانسان تؤكد انها قدمت توصيات للحكومة بشأن السلام الدائم في العراق

2019/09/22 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان عقيل الموسوي، عن تقديمه توصيات للحكومة بشأن السلام الدائم في العراق.

جاء ذلك خلال تنظيم المفوضية احتفالها الرسمي باليوم العالمي للسلام تحت شعار [تحقيق السلام ضمانة لازدهار العراق ورفاهية شعبه] ، اليوم الأحد، على قاعة مسرح المفوضية بحضور اعضاء مجلس المفوضين، وعدد من رؤساء اللجان النيابية واعضاء مجلس النواب وممثل رئاسة الوزراء ووزير الشباب والرياضة ووكيل وزارة الداخلية وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.وقال الموسوي في كلمة ان" هذه المناسبة تضع على عاتقنا جميعا من مفكرين وصناع قرار مسؤولية كبرى في التوعية والتنوير وترسيخ مبادئ السلام ولغة الحوار والتسامح بين مكونات الشعب العراقي، معتبرا تلك هي الوسيلة الافضل للقضاء على الإرهاب وإزالة آثاره".وبين، ان" العراق كان له النصيب الاكبر من مواجهة الارهاب على أراضيه من قوى الشر والظلام ومن الواجب له أن يكون اليوم في طليعة الدول التي تعمل على القضاء على اثار تلك الهجمة الشرسة من خلال التقارب بين الثقافات المختلفة لمكوناته ودعوة أبنائه إلى التلاقي والسلام فهو أكثر من وطن أنه رسالة".وأشاد الموسوي" بتبني الحكومة العراقية لمبادرات السلم المجتمعي بين أطياف الشعب العراقي وتشكيل فريق للمصالحة الوطنية بالرغم من حجم المشكلة التي خلفتها الهجمة الإرهابية والتي لازالت آثارها تعبث بنسيج المجتمع العراقي وتحاول النيل من تلاحم أبنائه خصوصا في المحافظات التي تعرضت لظلم الإرهاب".وأشار الى ان" المفوضية عملت طيلة الفترة الماضية على تعزيز ثقافة السلام والتسامح وترسيخ مبادئ حقوق الانسان وقادت العديد من المبادرات واصدرت التقارير والتوصيات إلى الجهات الحكومية المعنية وشخصت العديد من العقبات التي تواجه الدولة العراقية في إكمال مسيرتها في تحقيق السلام الدائم بأعتباره ضمانة أساسية لازدهار الشعب العراقي ورفاهيته".وأوضح الموسوي ان" المفوضية قدمت عدد من البرامج والأنشطة في هذا المجال منها البرنامج الوطني لترشيد الخطاب الديني وحماية السلم المجتمعي وبرامج الرصد الإعلامية لحماية وتعزيز السلم المجتمعي وبرنامج دور العشائر العراقية في دعم سيادة القانون وحماية السلم المجتمعي كذلك برنامج السلم المجتمعي والمنهاج التربوي وبرنامج الحملة الوطن "

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