مجلس ذي قار يكشف تحويل جزء من تخصيصات البرودولار

2019/09/22 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]كشف رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني , اليوم الاحد , عن تخصيص مبلغ مليار دينار من مبالغ عوائد البترودولار للعام الجاري 2019 وتحويلها الى دائرة الصحة لشراء العلاجات اللازمة لمرضى السرطان".

وقال الخاقاني في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه، إنه "تم تخصيص مبلغ مليار دينار من مبالغ عوائد البترودولار للعام الجاري 2019 وتحويلها الى دائرة الصحة لشراء العلاجات اللازمة لمرضى السرطان وتضمين خطة المحافظة للعام الجاري انشاء مركز تخصصي للامراض السرطانية ومخاطبة وزارة التخطيط بهذا الشان".و اضاف ان "احصائيات دائرة الصحة اكدت تسجيل اكثر من 7 الاف و500 مصاب في عموم المحافظة للفترة من عام 2011 ولغاية 2016 وان المجلس عازم على تقديم افضل الخدمات الصحية لمرضى السرطان من خلال تشكيل لجان علمية متخصصة لدراسة هذه الاصابات وكيفية وضع البرامج الوقائية من هذا المرض"مشيرا الى "اتخاذ عدة توصيات اخرى من شانها تامين افضل الخدمات الصحية لمصابي الامراض السرطانية".

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