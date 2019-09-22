2019/09/22 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة ذي قار، عن تخصيص مبلغ قدرة مليار دينار لشراء الادوية الخاصة بمعالجة امراض السرطان.وقال مصدر ، ان “مجلس محافظة ذي قار صوت على تخصيص مبلغ مليار دينار لشراء ادوية امراض السرطان”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تخصص مليار دينار لأدوية السرطان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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