ماء البصرة لـ

2019/09/22 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

قال مسؤول اعلام مديرية ماء البصرة حيدر علي، مساء اليوم الأحد، انه، سيتم ايقاف ضخ الماء في مركز المدينة اعتبارا من يوم الاثنين

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