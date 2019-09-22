2019/09/22 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

نفى قائد عمليات شرق محافظة الانبار للحشد الشعبي علي المظفر ،اليوم الاحد، الانباء التي تحدثت عن استهداف موقع لقوات الحشد الشعبي بالقرب من

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