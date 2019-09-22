2019/09/22 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mNtKeigNNx0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزيرا "النفط والنقل" برسم انتظار الإستجواب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزيرا "النفط والنقل" برسم انتظار الإستجواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).