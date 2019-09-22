2019/09/22 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت وزارة الخارجية المستثمرين الأتراك على الاستثمار في العراق الذي يشهد استقراراً سياسياً واقتصادياً .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم, ان سفير العراق لدى تركيا التقى محافظ غازي عينتاب ورئيس بلدية المحافظة ورئيسي غرفة تجارة وصناعة غازي عينتاب يرافقه القنصل العام محمد سلمان وعدد من موظفي السفارة.واكد السفير خلال اللقاء على تسهيل إجراءات الاقامة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الخارجية تحث المستثمرين الأتراك على الاستثمار في العراق الذي يشهد استقراراً سياسياً واقتصادياً) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الخارجية تحث المستثمرين الأتراك على الاستثمار في العراق الذي يشهد استقراراً سياسياً واقتصادياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).