برهم صالح يستهل لقاءاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بلقاء وزير الخارجية الامريكي، وعقد قمة ثلاثية عراقية أردنية مصرية

2019/09/22 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهل رئيس الجمهورية برهم صالح لقاءاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بلقاء وزير الخارجية الامريكي، وعقد قمة ثلاثية عراقية أردنية مصرية./انتهى

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