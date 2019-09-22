قاسم يقود أول وحدة تدريبية للزوراء ويقدم وعداً لجماهيره

2019/09/22 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

خاض فريق الزوراء لكرة القدم، اليوم الاحد، اول وحدة تدريبية باشراف باسم قاسم الذي تولى قيادة الفريق خلفاً لحكيم شاكر.

وأبدى باسم قاسم ارتياحه من مجموعة اللاعبين المتواجدين في صفوف الفريق، واعداً جماهير النوارس بتحقيق النتائج المميزة للمنافسة على الالقاب.

وكان حكيم شاكر قدم استقالته من تدريب فريق الزوراء، ووافقت الادارة على استقالته.

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