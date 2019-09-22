تفجير عدد من العبوات الناسفة من مخلفات داعش في الانبار

2019/09/22 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

تمكنت عمليات الانبار، اليوم الاحد، من تفجير عدد من العبوات الناسفة من مخلفات إرهابيي داعش.

وقال بيان للاعلام تلقته "الغد برس"، انه "خرجت قوة من الفوج الثاني لواء المشاة 40، التابع لفرقة المشاة العاشرة، قيادة عمليات الانبار، معززة بمفارز كتيبة هندسة ميدان الفرقة بواجب للبحث والتفتيش عن مخلفات داعش الإرهابي".

واضاف انه "أسفر الواجب عن العثور على عدد من العبوات الناسفة في منطقة (سيطرة الاقواس- الكرمة) وتفجيرها تحت السيطرة، حيث اكدت قيادة عمليات الانبار انها مستمرة في البحث عن مخلفات داعش للحفاظ على سلامة المواطنين".

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